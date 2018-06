13’ minuti in Serie A contro il Genoa, 45’ in Coppa Italia contro il Pordenone. Solo 58 i minuti disputati da Andrea Pinamonti con l’Inter “dei grandi” di Luciano Spalletti nella scorsa stagione. Chiuso da Mauro Icardi ed Eder, l’attaccante classe 1999 ha giocato decisamente meno del previsto. La sua crescita prosegue a rilento: da giocatore determinante con la Primavera a ultima scelta per l’attacco in prima squadra. E ora? Alla sua età ha bisogno di giocare e lo ha comunicato senza giri di parole al suo nuovo agente, Mino Raiola.



PLUSVALENZA - L’attaccante è destinato a lasciare l’Inter a titolo definitivo. Dopo aver rifiutato il Sassuolo nel mercato invernale, potrebbe finalmente convincersi a fare esperienza altrove. L’operazione con i neroverdi comprendeva sia lui che Valietti, per un totale di circa 7,5 milioni di euro. Sei mesi dopo la trattativa può riaprirsi, ma solo per Pinamonti, molto apprezzato dagli uomini mercato del Sassuolo. La cessione a gennaio era stata già impostata per far cassa, ma è stato proprio Pinamonti a scegliere di rimanere all’Inter, legatissimo ai colori nerazzurri. Adesso il giocatore si è convinto a partire e proprio il classe 1999 potrebbe portare la plusvalenza più importante all’Inter.



TUTTE LE PISTE - Nei discorsi col Genoa della scorsa settimana, si è parlato anche del futuro di Pinamonti. Quella rossoblù è un’opzione concreta e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti: l’Inter valuta il giocatore circa 9 milioni di euro. Cagliari e Sassuolo sono vigili sulla situazione, ma in pole c'è il Grifone. Il Leganes ha sondato il terreno con l’Inter, ma il giocatore preferirebbe restare in Italia. L’ultima ipotesi è la Roma. L’agente di Pinamonti è appunto Raiola, che ha diversi interessi a Trigoria e ha un ottimo rapporto con Monchi. Il direttore sportivo giallorosso apprezza Pinamonti, per questo non è da escludere che possa essere inserito come contropartita per arrivare a Radja Nainggolan, primo obiettivo di mercato dell’Inter.



