Se Mourinho si aspettava dei regali in estate, figuriamoci sotto le feste. Come riporta Il Messaggero, con queste premesse attendersi almeno un paio di innesti a gennaio è il minimo. E questo al di là della situazione finanziaria del club che pochi giorni fa ha approvato il bilancio chiuso a giugno con un rosso di 185,3 milioni. Numericamente i ruoli da rinforzare sono quelli del terzino destro e del centrocampista centrale. Per la corsia di destra il nome più caldo è quello di Dalot che tuttavia, dall’arrivo del nuovo tecnico Rangnick, è divenuto titolare del Manchester United. L’alternativa è Henrichs del Lipsia. Offerto Larsen (Udinese), in stand-by Bereszynski. In mediana, con Zakaria che a meno di rilanci sembra destinato alla Juventus, rimangono le candidature di Grillitsch (foto Epa) in scadenza di contratto a giugno con l’Hoffenheim e Marcos Roca, ex Espanyol ora al Bayern Monaco dove però non ha trovato spazio. Per i voli pindarici, passare altrove.