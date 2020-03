#IoStoACasa, tra i tanti personaggi dello sport che sui social stanno utilizzando questo hashtag per invitare gli italiani a non uscire dalle proprie abitazioni, se non è strettamente necessario, ci sono anche i calciatori del Torino Tomas Rincon e Lorenzo De Silvestri.



Il centrocampista venezuelano e il terzino destro hanno condiviso sulle proprie storie Instagram delle immagini dei loro divani di casa, cercando di dare il buon esempio sui comportamenti da seguire.