Una fucina di talenti in costante produzione che ha fatto le fortune di tante squadre in Europa. Dopo Courtois, de Bruyne, Mertens, Nainggolan, Meunier e Tielemans, la Jupiler League belga è pronta a mettere in vetrina la prossima estate i suoi migliori talenti. Calciomercato.com vi porta alla scoperta delle 5 occasioni da non farsi sfuggire nella prossima finestra di mercato.



WESLEY, 1996, CLUB BRUGGE: un gigante brasiliano di 191 cm decisivo con i suoi 11 gol per riportare a casa dopo 2 anni il titolo belga. Pescato in Slovacchia nel Trencin, club satellite dell'Ajax, è un giocatore che abbina la grande fisicità e la sua disinvoltura sui palloni alti a una buona tecnica di base che gli consente di duettare con i compagni e di muoversi agilmente negli spazi stretti. Pagato un milione di euro nel gennaio 2016, è sotto contratto fino a giugno 2021.



RAZVAN MARIN, 1996, STANDARD LIEGI: l'essere cresciuto nell'Academia Hagi e nel Viitorul è un sinonimo di garanzia per uno dei migliori prospetti del calcio rumeno. Lo Standard Liegi lo ha soffiato alla concorrenza di Fiorentina, Inter, Juventus e Roma, pagandolo poco più di 2 milioni di euro e vedendosi ripagato con 8 gol e 13 assist in una stagione e mezza. Centrocampista centrale di qualità, utilizzabile anche da mezzala offensiva, è stabilmente nel giro della nazionale del suo Paese. Il suo contratto scade a giugno 2021.



CRISTIAN BENAVENTE, 1994, CHARLEROI: nato anagraficamente e calcisticamente in Spagna (nel settore giovanile del Real Madrid), il trequartista peruviano è stato uno dei mattatori della grande stagione dello Charleroi, che ha chiuso la stagione regolare con un sorprendente terzo posto che ha spalancato le porte dei play-off per il titolo. 8 gol e 4 assist nell'ultimo campionato, 19 e 7 dal suo arrivo in Belgio nel gennaio 2016, è un mancino naturale che può agire anche da seconda punta o da attaccante esterno. Il suo contratto scade nel 2022.



THOMAS FOKET, 1994, GENT: il nuovo Mounier ha all'attivo già due presenze con la nazionale maggiore belga; gioca per il Gent dal 2012 dopo i trascorsi all'Oostende ed è stato tra i protagonisti della storica vittoria del campionato 2014/2015, che gli ha consentito l'anno dopo di esordire in Champions League, competizione nella quale ha trovato anche la via del gol contro il Valencia. Molto meno forte fisicamente e con molta meno propensione al gol del giocatore del PSG, è un terzino destro di buona gamba abile soprattutto in fase offensiva. Il suo contratto scade a giugno 2019.



LEANDER DENDONCKER, 1995, ANDERLECHT: è il gemello diverso di Tielemans, trasferitosi al Monaco la scorsa estate dopo essere finito sul taccuino dei principali club del Vecchio Continente. Centrocampista difensivo, in grado di giocare anche da difensore centrale, è all'Anderlecht dall'età di 14 anni e, considerando la sua giovane età, ha già un palmares di tutto rispetto: un campionato, 2 supercoppe e un torneo di Viareggio, oltre a 171 presenze in prima squadra e la fascia di capitano al braccio. Giocatore molto prestante sotto l'aspetto atletico, vanta anche un discreto senso dell'inserimento. Accostato in passato a Milan, Fiorentina e Atletico Madrid, è legato al suo club fino a giugno 2021.