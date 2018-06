Il punto sul mercato del Milan con Alessandro Di Gioia e Federico Zanon Pubblicato da Calciomercato.com su giovedì 14 giugno 2018

I contatti proseguono spediti, ma nascono anche nuove idee, come Samu Castillejo del Villarreal e permangono vecchi amori, come Alvaro Morata. Alessandro Di Gioia e Federico Zanon fanno il punto sulla trattativa e sugli altri obiettivi in entrata e in uscita, con