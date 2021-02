Riportano i notiziari che, durante le consultazioni con i partiti,. Draghi ha messo sul tavolo la necessità di, renderlo elastico, modularlo a seconda dell'andamento, anche stagionale, della pandemia., non darle appunto per perse come si è fatto finora. Una proposta, la prima sensata sulla scuola.. La prima proposta che mira e privilegia l'interesse generale. La prima che non guarda a se e come e quanto ci staranno sindacati, prof, sindaci, Regioni e pure famiglie. La prima che si occupa del futuro di una generazione. La prima volta che per la scuola non si sta lì a contare i non si può e i come si fa. La prima che declina il si deve.ad una modifica del calendario scolastico che porti, tra l'altro, ad andare a scuola anche in un pezzo iniziale dell'estate., non sa valutare il valore in termini di vita, di lavoro e reddito della scuola perduta. Di chi non li comprende, oppure se ne frega.Possesso, punizione, panico. Donna come animale domestico, se non sta nell'ovile va punita. Donna come proprietà inalienabile, come cosa. Panico per l'onta personale e pubblica dell'esser lasciati.nella loro violenza, molto tremanti,. Mezzi uomini in fondo. Non sono questi mezzi uomini un retaggio di tempi antichi, questo mezzo uomo, questi ometti tutto specchio e social, questi senza cultura civile, ignoranti, tossicodipendenti da sub cultura, bramosi di postare e pestare sono una produzione del tempo assolutamente contemporaneo.si giustifica solo con l'intralcio che essa reca al loro instancabile impiego del cellulare durante la guida, oppure serve anche a dare sostegno al prossimo sciopero contro la mancanza di sicurezza sul lavoro?".(bus e metro poi oggi treni, venerdì aerei).. Sciopero per il contratto (ma si può avere contratto senza sciopero in tempo di Covid, vedi i metalmeccanici). Sciopero per abitudini, liturgia e strategia. Ma sciopero per la sicurezza non ce lo vengano a raccontare. E po. Contratto non corre ma stipendio sì., Usa che finanziano economie e Stati dell'Europa occidentale, per l'Italia. A tanto ammonta il Piano Marshall adeguando i miliardi di dollari di allora all'inflazione e inoltre parametrandoli alla crescita del Pil italiano dal 1946 ad oggi. Recovery, anzi Next Generation Ue, cioè. I nostri genitori e nonni coi soldi del Piano Marshall seppero ricostruirci un paese intero. Noi ce la faremo a costruire qualcosa che non sia solo debito per figli e nipoti?