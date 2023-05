conancora saldo al comando del club dovrà compiere, ve l'abbiamo detto in numerose occasioni, delle scelte importantissime per il proprio futuro nel corso dei prossimi 60 giorni. Entro il 30 giugno, quando di fatto si chiuderà il bilancio annuale del club, ma ancor prima entro il 4 o 10 giugno, quando in campo la squadra allenata da Simone Inzaghi potrà indirizzare con i risultati di campo quella che sarà la scelta societaria. E in particolare, a, sono 200 i milioni di "valore" economico che ballano da qui al termine della stagione.Ma quanto vale la rosa dell'Inter e quanto incide a bilancio? Una domanda che la Gazzetta dello Sport ha provato a sbrogliare grazie allo studio di House do Futbol, società specializzata nella ricerca e selezione di giocatori e nel processo di valutazione delle loro performance tramite il trend degli analytics, big data ed algoritmi, e che permette di stilarne il valore reale, non quello iscritto a bilancio., suddiviso in 307,6 milioni con scadenza di contratto 2026 o oltre, 65,5 milioni con scadenza 2025, 105 milioni con scadenza 30 giugno 2024 e 102 milioni con scadenza al 30 giugno 2023.Quello che più dovrebbe "spaventare" il club è cheMolti dei giocatori presenti sia nella "fetta 2023" sia in quella "2024", ad esempio, potrebbero subire conseguenze che li porterebbero lontani dalla Milano nerazzurra senza i soldi della Champions, che al contrario permetterebbero di mantenere in linea di galleggiamento il business plandi cui, un pezzo importante, quello legato a Milan Skriniar, è di fatto già andato in fumo.C'è però di più perché in un momento storico in cui anchedi valutazione (debiti compresi) che è stato distribuito ad advisor e banche d'affare in cerca di potenziali compratori,Senza stadio di proprietà e con contratti di sponsorizzazione ballerini (vedi Digitalbits), dover dismettere anche questo asset rischia di rendere l'Inter "invendibile" a cifre così importanti.