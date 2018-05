Una partita che doveva riscattare una stagione e invece si è rivelata un fallimento totale. Il Milan è chiamato a raccogliere i cocci in vista di un finale di stagione che lo vedrà impegnato nella rincorsa all'Europa League. Un obiettivo da non fallire, anche per non perdere forza sul mercato. Nel video sottostante tutte le strategie del club rossonero: