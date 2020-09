Tommasoha lasciato l'Inter dopo 6 stagioni, 0 presenze e 2 espulsioni, rimediate, ovviamente, dalla panchina. Terzo portiere, per eccellenza, della recente storia nerazzurra, la, nella sua tradizione, ha regalato portieri che sono diventati miti pur giocando poco, pochissimo, in quanto terzi portieri. A volte delle semplici mascotte, a volte dei beniamini della tifoseria, a volte uomini spogliatoio, hanno calcato poche volte il campo. E quelle volte lo hanno fatto destando curiosità, esaltando il proprio pubblico a ogni intervento. Un esempio? Antonionella semifinale di Coppa Italia vinta contro l'Inter: out Gigio, out Storari, è toccato a lui.Il tifoso, spesso, vede il terzo portiere e pensa "è uno di noi che ce l'ha fatta, ci rappresenta più di tutti". Ed è forse per questo che le sue prestazioni vengono comunque applaudite ed esaltate. Professionisti esemplari e silenziosi, giovani che devono imparare tra Primavera e Prima Squadra, ma soprattutto collante prezioso nello spogliatoio.Il merito delle vittorie va anche loro. Ricordate come Allegri esaltava Pinsoglio? Partendo dall'addio di, andiamo a sfogliare, nella gallery, i terzi portieri mito della Serie A.Tommaso, ormai ex terzo portiere dell'. Ieri, dopo sei stagioni, ha lasciato il club nerazzurro senza mai scendere in campo.