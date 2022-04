passata anche da un doloroso fallimento nel 2017 e diverse peripezie societarie che hanno però finito per consegnare i canarini ad una proprietà importante e con ambizioni ancora inesplorate in vista del futuro prossimo. L’appetito vien mangiando, perché- chiuso con 88 punti, appena due in più di un’altra corazzata come la Reggina, e col record di vittorie (14) nella storia della categoria.Sembra un gioco eppure non lo é:, celeberrimo simulatore che continua a tenere incollate intere generazioni di fanta-allenatori o fanta-dirigenti davanti ai monitor, ma che, direttore sportivo non ancora 38enne del Modena, tra i grandi artefici di questa piccola grande impresa sportiva di provincia: “E’ vero,e agli impegni derivanti dalla nascita di una figlia alternava la sua carriera di calciatore alla passione per questo videogioco.. Sul mercato? Troppo facile andare sul Cristiano Ronaldo di torno, preferivo scovare ed investire su giovani emergenti: una sorta di deformazione professionale che evidentemente già all’epoca iniziava ad emergere”.“A 27 anni decisi per curiosità di prendere il patentino Uefa B da allenatore, ma mi resi subito conto che quel ruolo non avrebbe fatto per me e che ero maggiormente attratto da un incarico diverso, dietro ad una scrivania. La mia ultima società mi ha dato la possibilità di iniziare ad appena 30 anni un nuovo percorso e con tanta gavetta ora sono qui”.“Ovviamente sì ma, ad essere sincero,di tanti direttori sportivi che ho visto all’opera e con cui ho coltivato rapporti. Da, ad un grande amico come(attuale ds del Torino, ndr)”.“Ho avuto modo di conoscere, non solo professionalmente, il direttore sportivo del NapoliSì, mi piacerebbe poter ripercorrere la traiettoria di Giuntoli”.“Assolutamente. Sono estremamente convinto che la persona venga prima del giocatore o del professionista, ad ogni livello. E questi principi mi hanno sempre ispirato nel mio lavoro e anche nella scelta per il Modena di un allenatore come Tesser o dei giocatori che ho trovato e riconfermato qui e di quelli nuovi che ho portato.Sono il primo ad arrivare di mattina al centro sportivo e l’ultimo ad andare via”.“Farò 38 anni solo a settembre maLa componente tecnologica dà indiscutibilmente una mano nella scrematura dei profili visionati, ma alla fine è ancora una volta la percezione umana a fare la differenza. Impazzisco di gioia quando un mio collaboratore mi evidenzia particolari legati ad una reazione, ad un comportamento di un calciatore dentro le partite, dettagli che per me fanno ancora la differenza. Del resto,: da un responsabile dell’area scouting dell’esperienza e della caratura di- coadiuvato nel suo lavoro dae dal responsabile per il Brasile- ad un’altra figura essenziale comecapace di allestire un database incredibile per completezza di informazioni. E poi, nel voler allargare e condividere i successi conquistati col Modena con tutti quanti, come dimenticare, match analyst preziosissimo per il suo lavoro con Wyscout”.“Non abbiamo ancora avuto modo di incontrarci con tutte le componenti societarie, anche perché la stagione non è del tutto concluso e teniamo molto pure alla Supercoppa.E’ prematuro fissare obiettivi, ma sappiamo che affronteremo una categoria con valori completamente diversi.che ovviamente implementeremo in base alle nostre esigenze. Ma voglio chiarire da subito che, chi viene al Modena, dovrà sposare in pieno il progetto e i principi nei quali noi crediamo”.“Rischio di fare un torto a tutti quelli che non citerò, ma è chiaro che ci sono dei giocatori a cui sono legato per motivi particolari. Da Azzi, che io avevo già conosciuto e affrontato da avversario e che, abbastanza inspiegabilmente era finito in Serie D a Seregno, ai margini del grande calcio pur avendo qualità superiori. Ma come posso non parlare di un elemento fondamentale come Armellino, che aveva già vinto col Monza, o quel genietto di Tremolada. Un ragazzo da capire, da coccolare e in grado di fare la differenza quando viene messo al centro di un progetto. E poi due giocatori che ho giò trovato al mio arrivo, come Gerbi che conoscevo già dall’esperienza di Siena, o capitan Pergreffi. Con lui in passato ci fu anche qualche confronto animato quando eravamo su sponde opposte, ma qui a Modena ho scoperto un grande uomo e un super trascinatore”.Era nato tutto come un gioco, anzi un videogioco, ora è tutto vero: il Modena è di nuovo in Serie B.