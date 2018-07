Chiudiamo il libro, poi lo riponiamo in una teca. In quelle pagine la recente storia del Milan, con i personaggi che hanno animato la vita milanista ormai passata. Mr Bee, Galatioto, Gancikoff, Yong Hong Li, David Han, Fassone, Mirabelli , Mihajlovic, Brocchi e Montella.



L’emozione più forte è stata la vittoria del trofeo numero 29 della Presidenza Berlusconi, la Supercoppa Italiana vinta a Doha. Anche se dolorose nel risultato, indimenticabili, per pathos e entusiasmo, le due finali di Coppa Italia, perse contro la Juventus, come il ritorno in Europa, che ha regalato il colpo d’occhio che San Siro non ricordava più.



Sabato abbiamo girato l’ultima pagina, con un sospiro. Ora siamo ansiosi di capire quale saranno la trama e i protagonisti di questa nuova storia, a stelle e strisce. Conosciamo solo il nuovo Presidente , Paolo Scaroni, i sette componenti del CDA, ma cominciano le indiscrezioni circa i ruoli e coloro che li occuperanno.



Sembra ormai certo che il posto di Amministratore Delegato verrà affidato a Ivan Gazidis, oggi direttore esecutivo dell’Arsenal. Si dice che abbia stretti legami con Gordon Singer, che lo ha convinto a lasciare un club importante come quello dei Gunners per cominciare una nuova, affascinante avventura alla guida di un Club ancora più prestigioso e vincente. Al suo fianco, sembra ormai certo, rivedremo il Ministro degli Esteri della epopea berlusconiana, Umberto Gandini, come Direttore Generale, anche ideale ambasciatore rossonero presso Nyon, la sede della Uefa.



E' ormai deciso che Direttore Tecnico del Club sarà Leonardo, che non sappiamo se lavorerà da solo sul mercato o si avvarrà della collaborazione di un DS. In queste ore, sta tornando attuale il nome di Paolo Maldini. Le priorità del Milan singeriano paiono chiare. Prime mosse per sistemare l’assetto finanziario, poi incontrare l’Uefa per il settlement agreement, per capire come agire sul mercato. Per me, l’aspetto meno importante. Ho scritto già su queste pagine che tra Cristiano Ronaldo con la proprietà cinese e l’arrivo del Fondo Elliott, non avrei avuto dubbi nel scegliere questa seconda strada. Sono stato accontentato.



Ora guardo alla campagna rafforzamento con mente serena e tranquilla. Mi fido di Gattuso, mi fido dei nuovi proprietari. Domani porto mio figlio ad abbonarsi. Tra un mese gioca il Milan!