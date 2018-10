C'è chi si sveglia alle 7.30 del mattino per le compravendite su Fifa Ultimate Team, chi si ritrova nel primo pomeriggio per "studiare" davanti al televisore con il joypad in mano, chi vede in un anonimo schermo la possibilità di far svoltare un pomeriggio inserendo un paio di cavi e dando vita alla magia. Sì, perché giocare a Fifa è qualcosa di magico, una moderna stregoneria che ha la capacità di tenere incollati giocatori su giocatori. Poi c'è chi, invece, attende di conoscere il testimonial, di vedere la copertina, la cover, niente di più bello, niente di più curioso: "non si giudica un libro dalla copertina" scriveva qualcuno, ma un videogame...



MAGIA DEL... MERCATO - Su Fifa 19 campeggia, in primo piano, con la maglia bianconera della Juventus, Cristiano Ronaldo. Cambiata in corso d'opera, perché doveva esserci sempre CR7 ma in blanco Real Madrid. E invece... magie del mercato. E, perché no, del marketing. Da qualche anno a questa parte, la EA Sports è tornata ad avere una copertina globale, con un testimonial unico, almeno nell'edizione standard: da due anni Ronaldo, in Fifa 17 ci fu invece Marco Reus dopo un sondaggio globale. Ma prima? Com'era prima?



CHE TESTIMONIAL! - Prima, a fase alternate, c'erano copertine globali e altre differenziate paese per paese. Ed è per questo motivo che, per due anni di fila (!), comparve Giorgio Chiellini al fianco di Ronaldinho prima e Kakà poi. Già, Dinho... 6 copertine per lui, da Fifa 2004 (insieme a Henry e Del Piero) a Fifa 10, saltando il 2005, dove la triade Vieira, Morientes, Shevchenko la fece da padrona. E oggi, visto che da pochi giorni è uscito Fifa 19, la Classifica di CM è dedicata alle 10 copertine del noto videogame. Ci sarà tanto, tantissimo passato: Vieri nel '99 divenne icona; Sabau nel '96 ci fa chiedere ancora "perché?"; e Ginola nel '97... beh, è Ginola nel '97!



@AngeTaglieri88