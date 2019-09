La disfatta del Milan di Giampaolo contro la Fiorentina non ha soltanto scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri presenti a San Siro, ma anche l'ironia e gli sfottò di tutti i tifosi d'Italia, impietosi anche in un momento così complicato per i milanisti.



Se la Curva Sud ha scelto di abbandonare lo stadio a gara in corso e se a San Siro da tutto lo stadio sono piovuti fischi e cori di contestazione verso Giampaolo, la squadra e anche la società, sul web sono invece fioccati meme e caricature sulla sconfitta.



L'hashtag #GiampaoloOut spopola e da Greta Thunber al gigante Ribery ecco i più divertenti sfottò del web nella nostra gallery. E Montella? Ride...