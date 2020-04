Una crisi globale, che non risparmia nessuno. Nemmeno uno dei club più ricchi al mondo, il Real Madrid, molto preoccupato dalla situazione attuale, che inevitabilmente influirà su scelte e investimenti futuri.che si aggiungerebbe ai mancati incassi sul fronte biglietteria, diritti tv e merchandising. Sarebbe un duro colpo, visto che ogni annoL'agitazione è forte, il Real Madrid teme che la pandemia possa mettere in dubbio alcuni equilibri economici, indipendentemente dagli accordi firmati.I contratti, di fronte agli effetti della pandemia, contano fino a un certo punto, per questoIl brand tedesco ha subito un crollo dei profitti nel primo trimestre dell'anno (-96% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) e nei giorni scorsi ha chiesto un prestito di 2400 euro al governo tedesco per far fronte all'emergenza. Al momento non arrivano segnali di allarme, ma se la situazione dovesse precipitare è difficile pensare che possa rispettare gli accordi,così come è lecito aspettarsi qualcosa di diverso da. La compagnia di bandiera degli Emirati Arabi sta vivendo un periodo di grande incertezza, con gli aerei a terra per far fronte alle perdite ha ridotto del 50% gli stipendi di migliaia di dipendenti. Ma potrebbe non bastare.A tutto questo vanno aggiunte le difficoltà di altre realtà minori, come Hankook, Tecate, Audi o Palladium Group. Meno soldi vuol dire meno investimenti, anche sul mercato. Prima della crisi il Real Madrid era tra i club più attivie aveva cercato di capire come arrivare al talento norvegese Haaland, considerato la prima scelta per il dopo Benzema. Ambizioni molto costose, al momento in stand by. Che senza una ripartenza potrebbero rimanere delle semplici idee.