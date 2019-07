Difesa e attacco, sono questi i nodi del mercato della Roma. Il nuovo ds giallorosso Gianluca Petrachi lavora giorno e notte per trovare un giocatore da affiancare a l'altro nuovo acquisto Gianluca Mancini. Davanti, invece, gira tutto intorno al futuro di Edin Dzeko.



SOLUZIONE INTERNA - Il bosniaco ha da mesi un accordo con l'Inter e ha già fatto sapere di volersi trasferire in nerazzurro. I dirigenti nerazzurri offrono 15 milioni di euro, troppo pochi per la Roma che ne chiede almeno 20. L'Inter però ha in mano il sì del giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2020. Qualche mese fa Dzeko non ha nemmeno preso in considerazione la proposta di un rinnovo triennale da parte del club giallorosso. Situazione rimasta in stand by, con l'obiettivo di trovare una soluzione in tempi brevi. E non è esclusa una permanenza dell'attaccante in giallorosso se non si dovesse trovare un'intesa tra i due club.



LE PISTE - La Roma, però, non vuole correre rischi ed è già a lavoro per cercare l'eventuale sostituto di Dzeko. Quel bomber che sia in grado di fare 15/20 gol e di aprire gli spazi per gli esterni come piace a Fonseca. I nomi? Due su tutti: da una parte Mauro Icardi, dall'altra Gonzalo Higuain.



"CHI PUO' DIRLO..." - L'argentino è in uscita dall'Inter, Marotta e Conte l'hanno ribadito più volte. Icardi nei giorni scorsi ha aperto alla possibilità di un trasferimento in giallorosso: "Io alla Roma? Chi può dirlo..." ha risposto sui social a qualche tifoso curioso. Già un paio di mesi fa Petrachi aveva fatto un sondaggio per l'attaccante ma per il club nerazzurro non era in vendita. Ora però la situazione è cambiata, Icardi è stato messo alla porta e si è convinto anche lui a lasciare l'Inter. Il tempo stringe (-1 mese alla chiusura del mercato) e Marotta deve trovare una sistemazione per Icardi. La Roma - come anche il Napoli, altra società interessata al giocatore - sa che Icardi è in uscita e per questo non intende fare follie sul mercato. Nelle prossime settimane potrebbe nascere un'idea di scambio che porterebbe Edin Dzeko a Milano e Mauro Icardi nella capitale con eventuale conguaglio a favore dei nerazzurri.



L'APERTURA DEL PIPITA - Da un argentino all'altro, da Maurito a Gonzalo. Lui, il Pipita. Uomo di fiducia di Maurizio Sarri che potrebbe lasciare la Juventus proprio adesso che è arrivato il suo mentore. Segni del destino e del mercato, quello che ha portato Moise Kean all'Everton (manca solo l'annuncio). Higuain ha fatto capire alla dirigenza che non gli dispiacerebbe rimanere in bianconero, perché - senza Kean e forse Dybala - potrebbe trovare più spazio in un reparto sfoltito. E se a essere ceduto fosse proprio lui? Per Paratici Higuain è in uscita ed è già stata trovata un'intesa di massima con la Roma: prestito con obbligo di riscatto, 36 milioni di euro totali. Stretta di mano e via, da quel momento in poi è iniziato il pressing di Petrachi sul Pipita. Si è esposto anche Fonseca per convincere Higuain. Un'apertura da parte del giocatore c'è stata dopo il ritorno della squadra dalla tournée asiatica: nei prossimi giorni è in programma un incontro tra la dirigenza giallorssa e il fratello/agente Nicolas Higuain.



IN USCITA - Intanto in uscita la Roma ha quasi chiuso il trasferimento di Gregoire Defrel al Cagliari. L'attaccante francese è stato escluso dalla lista dei convocati per l'amichevole di oggi contro il Perugia e già nelle prossime ore potrebbe raggiungere la Sardegna per un affare da 16 milioni di euro pronti da reinvestire sul mercato. La Roma cerca il colpo lì davanti, Petrachi lavora per il bomber.



@francGuerrieri