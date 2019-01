Da Inzaghi a Inzaghi. Il Bologna deve rinforzarsi sul mercato, per affidare ad Inzaghi una rosa in grado di lottare per rimanere in Serie A. Le grande manovre rossoblu, al netto di alcune uscite (come Mattia Destro) potrebbero convergere su profili d'esperienza, che siano già pronti per la Serie A. Per questo motivo gli uomini di mercato del Bologna avrebbe puntato Dusan Basta.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, il serbo sarebbe una garanzia. Ai margini del progetto tecnico biancoceleste, quando è stato utilizzato in questa stagione raramente ha fornito prestazioni di livello. Ad Inzaghi, Filippo, il compito di rivitazzarlo in questa seconda parte di stagione.