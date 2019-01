La Lazio torna a guardare in casa Atalanta. Dopo il muro alzato dai nerazzurri per Hateboer, i biancocelesti, come scrive il Corriere dello Sport, puntano il mirino su Castagne, ex Genk e seguito già in passato dal direttore sportivo Tare. In scadenza di contratto nel 2020, chiuso proprio da Hateboer, il classe '95 sta trovando poco spazio e può diventare un'occasione per la Lazio.