I numeri sono tutto. Se hai l’obiettivo di andare ine se di mestiere fai l’attaccante. E i numeri sono da guardare per i due protagonisti della nostra storia, dal futuro, molto probabilmente, intrecciato. Da una parte c’è ildi, 11° in classifica, con 12 punti e solo 11 gol fatti. Facendo i conti è il terzo peggior attacco delladopo. Dall’altra, invece, c’è Leonardo Mancuso, attaccante dell’Empoli, che dopo il gol alla, alla seconda di campionato, non ha più segnato. 4 altre presenze, solo 3 da titolare, più altre 6 da spettatore non pagante. Il mercato di gennaio chiama.Uno può fare bene all’altro. Ilha bisogno di una attaccante in grado di fare gol inha bisogno di fiducia e campo, meglio ancora se in un campionato che conosce benissimo. E dove ha fatto benissimo.. Insomma, un bomber di razza, capace, la passata stagione, di segnare 4 gol in quindici minuti contro la Virtus Entella, alla, insomma. E non nuovo a questi exploit, visto che 4 gol in una partita li aveva fatti anche in C, con lacontro il Sudtirol. Esperienza e di categoria: il bomber che serve al Monza.Sì, perché in questo anno e mezzo di B i brianzoli hanno sbagliati spesso la scelta là davanti:più di manovra che finalizzatore,già girato in prestito al Crotone,esperimento fallito così comeinfortunato. E così,, nell’ultima partita ha giocato condavanti. Per questopuò essere il nome giusto.