Tutto come da previsione. Le buste aperte ieri nel corso della Lega Serie A in merito all'assegnazione dei diritti tv del massimo campionato italiano per i prossimi anni non hanno portato a nulla. O meglio si è scoperto che i broadcaster interessati a trasmettere le partite sono tre (Sky, Mediaset e Dazn), ma le offerte pervenute sono sotto il minimo stabilito dal bando. E allora si procederà con le trattative private.



LA DATA - Trattative che si svolgeranno in unico giorno, ossia il prossimo 26 giugno. Ne prenderanno parte solo Sky, Mediaset e Dazn, non altri operatori: Amazon, Rai Paramount sono fuori dai discorsi visto che non hanno presentato proposte in risposta al bando. Ma chi tratterà con i tre broacaster interessati? La Lega Serie A ha composto ieri una commissione che prenderà parte ai colloqui: ecco i partecipanti. Nel dettaglio Luca Percassi, ad dell'Atalanta, Angelo Cappellini, legale dell'Inter, Claudio Lotito, patron della Lazio, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e Stefano Campoccia, vice-presidente dell'Udinese. Senza dimenticare Luigi De Siervo, ad della Lega.



PIANO B - Se non si dovesse giungere ad un accordo vantaggioso per tutte le parti in causa (ricordiamo che nel corso delle trattative private non bisogna per forza rispettare i paletti imposti dagli 8 pacchetti, si possono quindi siglare accordi differenti), la Lega procederà con l'apertura delle buste contenenti le sei offerte pervenute per la creazione del canale di Lega.