Un esterno d'attacco oltre a Rafinha. Spalletti è stato chiaro con l'Inter, si aspetta un mercato all'altezza, a fine agosto vuole avere a disposizione una squadra che possa essere competitiva in campionato e in Champions League. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport sono molti i nomi finiti sul taccuino di Ausilio, che cercherà il colpo grosso. I sogni portano a Mahrez del Leicester, sul quale però c'è il forte interesse del Manchester City, e a Thauvin del Marsiglia, protagonista di una grande stagione in Ligue 1 e in Europa League, il quale non ha escluso una partenza dopo la mancata qualificazione dell'OM alla prossima Champions.



ALTRE IDEE - Un nome che potrebbe mettere d'accordo l'aspetto tecnico ed economico è quello del 29enne dello Shakhtar Donetsk Marlos, attenzione anche a Lamela che valuta la possibilità di lasciare il Tottenham e nonostante l'addio di Sabatini resta nei radar nerazzurri. In Italia oltre a Verdi del Bologna, per il quale l'Inter è in vantaggio rispetto alla Roma, piace sempre Politano del Sassuolo ma anche qui la concorrenza non manca: Napoli, Milan e Juventus.