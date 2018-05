Non solo l'Inter su Simone Verdi. Come scrive il Corriere dello Sport, il club nerazzurro, che ha avviato da tempo i contatti col Bologna, non è tranquillo perché ci sono tante altre squadre sull'esterno offensivo scuola Milan, valutato 25 milioni di euro. L'Inter sta provando a inserire contropartite tecniche, come il portiere Lunin e l'attaccante Pinamonti.