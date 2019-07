E' bastata una story pubblicata sul profilo Instagram di Kevin Malcuit a far esplodere la Pepé-mania a Napoli. Il difensore francese, arrivato alla corte di Ancelotti la scorsa estate, ha cancellato quasi immediatamente il post, ma non è bastato a frenare i rumors sempre più incessanti sull'interesse del club di Aurelio De Laurentiis per l'attaccante classe '95 del Lille, reduce da una stagione super coronata da 23 gol in 41 partite e che ha attirato l'interesse anche di Inter, Liverpool, Bayern Monaco e Paris Saint Germain.



Complici le difficoltà sorte nell'operazione James Rodriguez col Real Madrid, lo stesso De Laurentiis non ha nascosto la possibilità di rinforzare l'attacco puntando sul calciatore ivoriano e Malcuit, che ha vissuto una stagione a Lille con lui, ha pubblicato una foto risalente alla stagione 2017/2018, commentata con una frase sibillina: “Può essere, fratello, nella Serie A”. Una battuta scherzosa o un interessante indizio di mercato?