Uno come lui è sempre averlo con noi che contre".ha voluto liquidare così i rischi legati allo schierare in campo dal primo minuto il portiere ex-Milan e oggi al Paris Saint Germain, chee su cui sono precipitate, senza ombrello protettivo, una valanga di critiche legate soprattuttocontro il Real Madrid che è poi costato l'eliminazione al club parigino. Per il classe '99 la partita dil'inizio di un nuovo percorso per ritornare ai livelli ammirati all'Europeo vinto a Londra.Per molti la Nations League non rappresenta un torneo di grande peso e spessore, eppure proprio nel corso della gara contro la Spagna (poi persa per 2-1) giocata a San Siro lo scorso ottobre,perlopiù milanisti traditi dal suo addio a parametro zero e a cui poco ha importato che Gigio indossasse in quella sera la maglia dell'Italia e non quella del PSG o di qualche altra squadra "rivale".Errori e critiche che fanno sembrare lontanissimo quell'11 luglio 2021 quando, con l'Italia campione d'Europa a Wembley,Mancini non ha mai smesso di credere che Donnarumma sia quello ammirato quest'estate e non quello che ha forse subito la pressione mediatica degli ultimi tempi. Scendendo in campo questa sera contro la Macedonia del Norde la scelta della FIGC di una Palermo che si aspetta infuocata, mira proprio ad evitare altre incomprensioni come quelle di Milano.e non mostra segnali di debolezza. Anzi è pronto a tornare quello degli Europei, da trascinatore di un gruppo che non può fallire l'accesso ai Mondiali