Il Torino entro la fine della sessione invernale di calciomercato potrebbe rinforzarsi con l'arrivo di un nuovo centrocampista: dalla Romania arriva la notizia di un forte interessamento per Alexandru Mitrita. La società granata si sta muovendo anche per riscattare i cartellini di alcuni dei giocatori in prestito, su tutti Ola Aina: il punto sul mercato del Torino nell'approfondimento video qui di seguito.