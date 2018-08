L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia il carattere di Luciano Spalletti, bravo a tenere a bada anche le personalità più spiccate all'interno di uno spogliatoio. Questo è quanto scrive il quotidiano.



“Il carattere dell’allenatore dell’Inter è indubbiamente forte e lo scontro con le personalità più vivaci, sempre per essere diplomatici, può sbriciolare la serenità necessaria al successo. Radja Nainggolan e Keita Baldé hanno un passato esuberante sul piano del comportamento globale, quello che unisce campo e vita. Sembra che Spalletti abbia già domato un tipino puntuto come Marcelo Brozovic, fra l’altro arrivato in ritiro adesso tirato come mai; ma più che un domatore, l’allenatore è un leone con maggior ferocia. Che guarda fissi gli altri e li piega alla disciplina del capobranco. Una sottomissione che non dura troppo — le leggi e le ambizioni dello spogliatoio non consentono obbedienza eterna — ma quanto basta per provare a costruire, insieme, il tempo del successo immediato”.