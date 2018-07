"Per Ronaldo il Napoli aveva tempi abbastanza lunghi. Purtroppo i tempi erano stretti, ma mi fa piacere che il presidente abbia confermato quanto avevo anticipato. In Italia la Juventus è intoccabile, diventano come delle belve", parole e musica di Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TV Luna. "Che goduria quando fanno così! I cori sul Vesuvio andrebbero severamente puniti, ma siamo comunque la loro ossessione: nel giorno più bello inneggiate al Vesuvio? E' una patologia, un moto ossessivo compulsivo", ha poi aggiunto a margine Alvino. Lo riporta CalcioNapoli24.