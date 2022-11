Gerard Piqué ha detto basta. Il difensore spagnolo ha annunciato il ritiro e quella contro l'Almeria è l'ultima partita da giocatore dal Barcellona. Ultimi anni tormentati per Piqué, anche fuori dal campo dove è stato protagonista assoluto dei gossip.



Al centro di tutto la rottura con Shakira e la nuova vita con l'attuale compagna Clara Chia Martì, 12 anni più giovane e diventata bersaglio della critica social per aver 'provocato' la fine della storia tra il giocatore e la cantante colombiana. In mezzo tante polemiche su Piqué, accusato di aver avuto diverse amanti tra cui anche la modella Bar Refaeli. Chi si è invece del tutto defilata è l'ex fidanzata Nuria Tomas (precedente a Shakira), che ha sottolineato come non ci sa traccia di Piqué nella sua docu-serie.



