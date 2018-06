Saranno Ilary Blasi e Belen Rodriguez le padrone di casa del programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali di calcio in Russia. Lo show si chiamerà "Balalaika – dalla Russia col pallone" e prenderà il via il 15 giugno alle 22 su Canale 5. A condurlo ci saranno Nicola Savino e Ilary Blasi, con la partecipazione di Gialappa’s Band, Diego Abatantuono, Mago Forrest, Ciro Ferrara, Giorgia Rossi, Elena Tambini e Monica Bertini.



E poi ci sarà lei, Belen Rodriguez, che torna sulla rete ammiraglia Mediaset a sette mesi dall’ultima edizione di Tu Sì Que Vales e dal bacio in diretta al GF Vip proprio con la Blasi.



Blasi e Belen insieme, dunque, per rinverdire una tradizione di Mondiali, TV e belle donne che, sul piccolo schermo italiano, affonda le sue radici nel 1994, con la mitica Serata Mondiale, su Rai 1: protagoniste, Alba Parietti e Valeria Marini. Altri tempi, altri Mondiali, altri sogni...