Da perseguitato dell'Isis a eroe in Coppa d'Asia: la storia di Aymen Hussein, il bomber dell'Iraq

Il destino di nascere con un cognome che in Iraq non evoca bei ricordi, la vita da sfollato, il padre generale dell'esercito ucciso da Qaeda, le persecuzioni da parte dell'Isis:farebbe impallidire il notorio Des Esseintes di "Controcorrente", sfortunato protagonista, seppur di nobili natali, del romanzo di formazione di Guy de Maupassant. Tutto questo nonostanteirachena stia per compiere, il prossimo 21 gennaio, appena- Realizzare il proprio sogno, quello di giocare a pallone, non è stato affatto semplice, utilizzando un eufemismo, perle vicende del paese natale,e mai totalmente sanato anchehanno condizionato profondamente la gioventù di Aymen, che porta lo stesso cognome del temuto Rais: nato ad Al-Safra, nella parte sud-occidentale di Kirkuk, nel turbolento distretto di Hawija,della coalizione, perché situato nei pressi di diversi oleodotti.o quando Aymen ha appena 12 anni, mentre era in servizio, in seguito ad unmentrel'adolescenza, trascorsa, lo segna profondamente. Nel 2009, a 13 anni,grazie a un vicino di casa, che era membro del consiglio dell, club di prima divisione irachena di Saladin, e che lo fa entrare nelle giovanili della squadra, colpito dalle sue qualità sotto porta.tanto che prima passa al Tuz FC, altro club della Serie A irachena, anche se per giocare con continuità Aymen è costretto a trasferirsi nel Guna divisione formata principalmente daContattato dal vice allenatore del Duhok, riesce a rientrare da protagonista in patria, anche perché lavora, con grande gioia personale,che lo fanno crescere sotto l'aspetto tattico.Ancora una volta però il destino gli è avverso:, dove però con l'Al Naft segna 11 gol in 12 partite e conquista la vetta della classifica, prima di infortunarsi, chiudendo comunque la stagione al secondo posto,. Nel frattempo Aymen inizia a segnare ancheprima di trasferirsi all'estero per la prima esperienza fuori dai confini nazionali, con il club tunisino dello, soprannominatoa cui seguono quelle in Qatar, nell'Al-Markhiyar, e negli Emirati Arabi Uniti, nell'Al-Jazira.- L'ultimo club in cui milita fuori dall'Iraq è il, in Marocco, dove rimane per una sola stagione, a causa del poco minutaggio messo a referto, prima di tornare in patriadi cui è considerato l'erede. Ma è proprio: costretto a, conquistate grazie a una sua rete contro il Qatar nella Coppa d'Asia Under 23,- Al momento infatti è ilsulle otto in totale della propria nazionale, che hanno portatogriffata da una sua doppietta, così come due gol, di cui uno al 90', sono arrivati in appena un tempo nel successo per 3-2 contro il Vietnam. Agli ottavi i Leoni della Mesopotamia affronteranno la vincente della sfida tra Tagikistan ed Emirati Arabi Uniti, prima del confronto della verità che nei quarti potrebbe vedere come rivale l'AustralMa avrà sicuramente un lieto fine.@AleDigio89