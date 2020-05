Il nuovonon ha ancora un nome, e nella Superba si continua a discutere per trovare la giusta proposta in grado di mettere d’accordo tutte le parti in causa. Anche gli sportivi liguri partecipano molto volentieri al dibattito, a cominciare dagli elementi di spicco delle due squadre cittadine, lae ilLe proposte dei due capitani, ad esempio, sono piuttosto originali. Fabiopropone di intitolare il Ponte “al ricordo delle vittime di quel tragico giorno:”. Domenico, invece, suggerisce una dedica a: “Ci sono passato con la mia famiglia pochi minuti prima della tragedia. Ci ho pensato spesso, è normale: sono nato a Napoli, ma ormai sono genovese. È stato un momento davvero brutto, però la città ha reagito davvero bene a questo momento tragico e i genovesi sono forti” ha aggiunto a Il Secolo XIX il difensore rossoblù.Di diversa opinione anche i due mister. Claudiolancia questa proposta: “Mi piace pensare che al nuovo Ponte possa essere dato il nome del Santo patrono di Genova,” Per Davide, invece, “il nome deve essere. Per ricordare il dolore di tutta una città, le sue 43 vittime innocenti e onorare la sua caparbia e straordinaria capacità di ripartire, sempre! Ponte di Genova racchiude anche la meravigliosa storia della città intrisa di personaggi unici. Il ponte dovrebbe avere un nome che rappresenti tutto questo, che significa amare Genova, la sua storia e la sua commovente bellezza, che si veda dal mare, dall'alto dei suoi ponti e delle sue colline o dal profondo dei caruggi”