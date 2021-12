12 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Primo posto in classifica e 40 punti tondi tondi., in campionato non perde da un mese e nell'ultima giornata di campionato ha messo la freccia superando tutti.: non c'è de Vrij? E Inzaghi manda in campo Ranocchia o D'Ambrosio. Manca Barella? C'è Gagliardini. Che gioca e ringrazia con tanto di gol contro lo Spezia. E poco importa se alcuni di loro sono in scadenza di contratto o in uscita dal club nerazzurro.MINUTAGGIO - Anzi, in un certo senso il tecnico 'aiuta' anche il lavoro di Beppe Marotta che proverà a piazzare alcuni giocatori già nel mercato di gennaio.Nell'agenda dei rinnovi, per ora, non ci sono i nomi di Vecino, Ranocchia e D'Ambrosio. Tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno ma ai quali Inzaghi sta ritagliando un po' di spazio.- Una vetrina sul futuro, con l'obiettivo di attirare qualche club e convincerlo ad affondare il colpo già nel mercato di gennaio.sembrava potesse rilanciarsi dopo stagioni complicate per i continui problemi fisici, per Inzaghi è un'alternativa ai titolari a centrocampo, lo inserisce spesso a partita in corso e Marotta si sfrega le mani. Sperando che qualche club possa farsi avanti.è l'usato sicuro dell'Inter, da anni. In estate ha respinto le proposte di Espanyol e Cagliari per rimanere in nerazzurro e rinnovare fino al 2022, Inzaghi sa di poter contare su di lui in caso di necessità ma se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe fare le valigie già a gennaio. Pervale un discorso simile: convinto da Inzaghi a rimanere in nerazzurro, in estate ha prolungato fino a giugno prossimo ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente.sono altri due giocatori che potrebbero partire a gennaio se dovessero arrivare offerte ritenute valide.. L'ex Sassuolo è subentrato in tre delle ultime quattro partite rimanendo in panchina solo col Real Madrid,. Marotta studia come piazzarli ma Inzaghi non guarda al mercato, l'allenatore sa che se ha bisogno loro ci sono. Idee chiare e rosa profonda, per un'Inter che punta dritta allo scudetto.