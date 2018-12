. La Juve chiude l'anno in festa, essendo a +9 sulla seconda della classe (il Napoli) e agli ottavi di Champions da prima del girone, ma il bilancio da fare è molto più ampio. Considerando, infatti, l'intero anno solare 2018, i bianconeri possono guardarsi allo specchio e sorridere a pieno. Uno scudetto (il settimo consecutivo), una Coppa Italia (la quarta) e poi? E poi, Ronaldo, i successi con le dirette inseguitrici e un dominio sempre più certificato in Italia, in attesa di convincere a pieno anche in Europa.