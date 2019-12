Dove passano il Natale i calciatori? Chi al mare, chi in montagna, chi in famiglia, chi con amici. Col campionato fermo, a Natale i giocatori fanno come tutti: si fermano e festeggiano, tra alberi di Natale, cibo, brindisi e feste. Dal video natalizio di Dybala a Ronaldo in spiaggia con Georgina e famiglia. Anche gli Immobile hanno scelto la spiaggia, così come Fabio Quagliarella. Gli Icardi al completo sono alle Maldive, anche il compagno di squadra Neymar ha scelto una spiaggia per festeggiare. Anche Lautaro ha scelto una non precisata località di mare con la sua splendida Agustina e gli amici (con tanto di cappello di Natale). ​La famiglia Mihajlovic, infine, è rimasta a Bologna: Arianna, moglie di Sinisa, ha postato la foto sotto l’albero dell’hotel Baglioni.