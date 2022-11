, un'era lunga 12 anni e caratterizzata da successi in campo e fuori, tra scudetti e la realizzazione dello Stadium.Ronaldo e De Ligt, Dybala e qualche grande delusione:: l'Inter non lo riscatta dal Valencia? La Juve non si fa scappare l'occasione e nel 2018 regala ad Allegri uno degli esterni più forti e incisivi in circolazione. Non a caso, l'anno seguente lo rivende al City per oltre 65 milioni: oggi il portoghese è un tassello unico nello scacchiere di Guardiola.