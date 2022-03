Con queste parole - scrive La Gazzetta dello Sport - si conclude la lunga relazione dei procuratori federali incaricati di indagare sull’ennesimo caso plusvalenze segnalato alla procura e al presidente federale dalla Covisoc nello scorso ottobre.sulle altre vengono confermate le distanze fra iscrizione a bilancio e valutazione oggettiva, da Rovella a Portanova, da Audero a Osimhen, fino ai calciatori venduti dal Napoli al Lille.Al momento siamo soltanto alla fase istruttoria, non c’è stato ancora alcun deferimento, le memorie difensive potrebbero in teoria portare persino all’archiviazione, ma certo la relazione colpisce nel modo chirurgico con cui smonta in molti casi un castello dei valori iscritti a bilancio dalle società. Anche se più volte la giustizia sportiva ha sbattuto la testa sul muro dell’impossibilità di stimare dei parametri oggettivi per la valutazione dei calciatori, viene costruito un modello basato su diverse voci: età, ruolo, carriera sportiva, storia economica dei trasferimenti, contratti durante la carriera sportiva.Questo ballo delle valutazioni viene poi sintonizzato su una serie di violazioni sotto il profilo contabile.Nella relazione si specifica un altro passaggio importante, quando gli investigatori delimitano il loro compito alle 62 operazioni che figurano nella relazione della Covisoc: "Il riferimento è anche a quanto potrà emergere di nuovo dall’indagine «Prisma» di Torino che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei dirigenti juventini. L’inchiesta è in corso e finora alla Procura federale sono stati trasmessi solo i due decreti della doppia perquisizione effettuata presso la sede della Juve (e non solo).