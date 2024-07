Da Rugani a Bennacer, da De Bruyne a Icardi, i sogni d'Arabia: riparte il mercato della Saudi Pro League

DA AOUAR A NANDEZ, I COLPI GIA' CHIUSI - Sono tanti i colpi già chiusi e ufficializzati. Nacho lascia il Real Madrid a parametro zero e arriva da Campione d'Europa in carica con la Spagna per sposare il progetto dell'Al Qadsiah. Insieme a lui, stessa formula e stessa squadra per l'ex-Cagliari Naithan Nandez e il portiere belga Koen Casteels. Houssem Aouar ha lasciato la roma per 13 milioni di euro e si è accasato all'Al-Ittihad, mentre il colpo più costoso resta per ora Julian Quinones, attaccante messicano, anche lui approdato all'Al Qadsiah per 14 milioni di euro.