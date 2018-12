L'era Ronaldo-Messi è finita. Domani verrà assegnato il Pallone d'Oro e, salvo clamorose sorprese, non sarà né la stella della Juventus né quella del Barcellona a mettersi il trofeo in bacheca. Per l'ennesima volta. E' dal 2008 che CR7 e la Pulce si spartiscono il trofeo: al di fuori di loro, nessun altro è riuscito a metterci lo zampino. Qualcuno ci ha provato, qualcuno ha osato sfidare gli dei. Invano.



L'ULTIMO FU KAKA' - L'ultimo "comune mortale" a coccolare il Pallone d'Oro tra le sue mani fu Ricardo Kakà, che nel 2007 trascinò il Milan sul tetto d'Europa e del mondo a suon di magie. Poi più nessuno. Fino a domani. Già, perché i bookmakers danno Luka Modric, il 10 di Real e Croazia, come nuovo miglior giocatore al mondo. Da una leggenda milanista a un interista mancato. Ma se non ci fossero stati Ronaldo e Messi, in quegli anni, chi avrebbe vinto?



DA IBRA A TORRES - La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 che avrebbero vinto il Pallone d'Oro, da Fernando Torres a Wesley Snejider, se non ci fossero stati quei due cannibali, quei due fenomeni, quei due extraterresti. Che hanno segnato un'era. E che domani, magari solo per un anno, verrà chiusa da Modric. A nome di tutti quelli che li hanno sfidati. E non ci sono riusciti.



@AngeTaglieri88