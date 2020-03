allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidianofilm in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma.Da Leonardoa Tom, dal teatro di Luigial tornare bambini con, dal cinema italiano con due dei migliori attori italiani a quello americano, con un Keanud'annata. E in mezzo, ovviamente, anche un po' di calcio, con due nuove uscite su Netflix:. Ah, c'è anche Totti, con l'ultima parte di Celebrity Hunted: anche fuori dal campo, il fuoriclasse resta sempre lui. Buona visione., su Netflix - Le musiche di Liberato, l'esordiente Francesco Lettieri alla regia. Il vecchio ultrà e il giovane, nelle vie di Napoli e con una trasferta a Roma da affrontare, tra problemi familiari e voglia di vendetta., su Netflix - La storia di Fergus, considerato il primo calciatore professionista della storia. Un viaggio nell'Inghilterra della seconda metà dell'800, tra calcio e lotta di classe, con Kevin Guthrie​ nella parte del leggendario giocatore scozzese., su Amazon Prime - Ultime 3 puntate, tutte comunque disponibili sulla piattaforma, con Francesco Totti tra i protagonisti. C'è da fare perdere le proprie traccia, senza farsi trovare dai cacciatori., su RayPlay -Nella periferia di Roma degli anni ’90, Alessandro Borghi e Luca Marinelli sono due amici inseparabili, alla ricerca della loro dimensione, del loro essere, tra droga, risse e amori. A volte sbagliati, altre no., a teatro, ore 16.15 suIl capolavoro di Luigi Pirandello nella versione scenica del 1974, con Romolo Valli, Rina Morelli, Paolo Stoppa e Rossella Falk sul palcoscenico., dalle 18.35 alle 20, su Italia 2 - Come tornare bambini in un attimo, con Holly e il suo pallone e Goku e il suo caro Cell...ore 21 suIrisInterpretazione da urlo di Leonardo Di Caprio in questa pellicola di Clint Eastwood che racconta la vita di John Edgar Hoover, direttore dell'FBI, che lavorò per i servizi per quasi mezzo secolo., ore 21.10 su Rai Movie - La storia di come Walt Disney è riuscito ad acquisire i diritti di Mary Poppins. Un corteggiamento ventennale, con Tom Hanks nei panni di proprio di Walt Disney., ore 21.10 su LA 5 - Joe Wright dirige il film tratto dal libro di Jane Austen: fedelissimo all'opera, candidato a 4 Oscar, vede il trionfo dell'amore tra l'orgoglio e il pregiudizio., ore 23.30 sul 20 - Keanu Reeves e un film che ha fatto la storia. In seconda serata, per chiudere al meglio.