Due settimane possono bastare per mutare tante cose. Sono passati quattordici giorni dalla chiusura della sessione estiva del mercato e la dimensione diè completamente cambiata:. L'anno di Gigio era già in maniera ottimale, prima dell'ultima gara con l'Hellas era primo per percentuale di parate riuscite nei cinque principali campionati europei in tutto il 2019 (81,9%), percentuale aumentata dopo la trasferta di Verona. Decisivo in campo, ma anche fuori perché è arrivata la consacrazione: "", parola di Zvonimir Boban , dichiarazioni che mettono il portierone classe '99 ancor più al centro del progetto. Per il presente, in attesa di definire il futuro.- Se le preoccupazioni della scorsa estate sono alle spalle infatti, il contratto innon può lasciare del tutto tranquilli i tifosi., ma non è da escludere che l'entourage del portiere possa chiedere di alzare l'ingaggio per la firma e la rinuncia a potenziali ricche offerte di altri club. E in questo caso, gli occhi sono rivolti soprattutto all'ultima squadra in ordine di tempo a farsi avanti per Donnarumma, il: se lo scambio con il Real Madrid(offerto ai rossoneri come parziale contropartita per Gigio) è andato in porto, non è escluso che i parigini possano farsi nuovamente avanti la prossima estate per completare l'opera di rinnovamento tra i pali.@Albri_Fede90