. Con grande coincidenza di tempi le n. E in entrambi i casi c'è di mezzo il super-agente portoghese Jorge Mendes, la cui disinvoltura nel gestire i trasferimenti è sempre più spesso oggetto di interesse da parte degli inquirenti iberici.. Su questo specifico tema i lettori disono stati abbondantemente relazionati nel corso di questi anni ( l'ultimo della serie lo trovate qui ) e hanno a disposizione l'archivio del portale per fare un bel ripasso.L'ultimo colpo su questo fronte è giunto come conseguenza di unache dopo l'acquisizione del club da parte di Lim è diventato il leader del dissenso verso la proprietà singaporiana. Le accuse di Zorio si sono concentrate sulla. In particolare le accuse dell'ex vicepresidente si sono appuntate su due questioni.La prima riguarda una specifica transazione, della quale anche in questo caso noi di Calciomercato.com abbiamo sottolineato immediatamente l'anomalia:. Uno scambio avvenuto su, in applicazione dello schema dellebrevettato in Italia e presto esportato.L'altra questione sulla quale Zorio ha sollecitato l'attenzione degli inquirenti si riferisce alla. In particolare viene segnalato il trasferimento di, uno fra i tanti clienti di Gestifute, ceduto al Valencia al Paris Saint-Germain. Per la cronaca, Guedes era uno dei calciatori di Jorge Mendes (l'altro era) cheavrebbe voluto alla Fiorentina prima di rompere i rapporti con la società viola.Si parla di Mendes anche in Portogallo, dove nella giornata di mercoledì sono state effettuate. E, che in questa stagione ha militato nel Benfica in prestito dal Wolverhampton (altro club vicinissimo a Gestifute),L'operazione condotta dalla polizia giudiziaria portoghese si è concentrata sui. Fra i calciatori i cui trasferimenti sono finiti nel mirino ci sono anche(Benfica),(ex Sporting),(Porto).. Sotto indagine sono finiti il rinnovo contrattuale del giovane portierecosì come il trasferimento dal Porto al BSad (l'ex Belenenses) di Carraça,. Ancora una volta, tutto quanto parte dalle rivelazioni di, il whistleblower a cui si devono le rivelazioni di@Pippoevai