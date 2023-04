e dopo la sconfitta casalinga per 0-2 di ieri sera contro il Siviglia (in declino anch'esso, ma meno malconcio e adesso assestato al 12° posto grazie ai 3 punti di ieri sera) il crollo in Segunda si fa più vicino. A preoccupare è non tanto la distanza dal quartultimo posto, che è occupato soltanto 3 punti sopra dall'Almeria quando mancano ancora nove partite alla conclusione del torneo, quanto la situazione di scollamento generale che sta travolgendo l'ambiente.. Ormai assente da tempo su piazza e totalmente disinteressato alle sorti di società e squadra.La gara giocata ieri al Mestalla è stata emblematica. Prova volenterosa ma confusionaria, un primo gol subito in modo fantozziano (il secondo è stato marcato dall'ex milanista Suso), ma anche un chiaro rigore per fallo di mano negato dall'arbitro madrileno Del Cerro Grande dopo una revisione Var sul campo che avrebbe dovuto portare alla decisione opposta. Per un ambiente già esasperato dagli ultimi anni di stenti e da una stagione che sta portando a compimento lo sfascio, è stato abbastanza.il fondo d'investimento tramite il quale Peter Lim controlla il club. Sono stati momenti di grande tensione, che per fortuna non hanno avuto conseguenze violente.Successivamente le proteste si sono spostate all'esterno dello stadio e vi hanno partecipato tifosi di ogni estrazione, non soltanto i gruppi ultras. Ciò che segna una volta di più quanto il valencianismo sia esasperato dalla situazione che si è creata sotto la proprietà di Meriton Holdingsla lobby che per prima pensò alla realizzazione di una Superlega per club.Come detto, lo sfascio porta una firma ben riconoscibile: quella di Peter Lim. Che ha acquisito il club nel 2014 portando grandi promesse: la scalata verso i vertici del calcio nazionale e europeo, e il recupero del progetto del Nou Mestalla rimasto arenato causa gigantismo. In termini sportivi, l'inizio della gestione Lim era stato buono. Ma i risultati hanno cominciato presto a difettare e insieme a essi gli investimenti del proprietario.. I due intrattengono un rapporto che va oltre gli affari. Lim è stato infatti testimone di nozze di Jorge Mendes in occasione del matrimonio kolossal celebrato con rito religioso a Porto nell'estate del 2015 (Mendes aveva già sposato dieci anni prima con rito civile la moglie Sandra Barbosa).Per un certo periodo i rapporti fra il super-agente e il club si erano anche allentati, ma la scorsa estate si era avuto un riavvicinamento con l'ingaggio di Gennaro Gattuso. Ma è andata a finire malissimo, con le dimissioni di Gattuso presentate alla fine dello scorso mese di gennaio. La squadra stava già precipitando in classifica e il crollo è continuato sotto la guida di Ruben Baraja, che è stato grande da calciatore del Valencia ma che da allenatore rischia di mettere la faccia e la firma su una delle pagine più ingloriose della storia del club.Per tutta la settimana che ha preceduto la gara contro il Siviglia si sono moltiplicati gli appelli a riempire lo stadio e a sostenere sempre e comunque la squadra impegnata in una difficile salvezza. Così è stato ieri per tutta la gara. Purtroppo non è servito.@pippoevai