Curioso che proprio contro la Lazio, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e dalla quale bruscamente si è separato, Keita Baldé si giochi la prima fetta di un futuro da conquistare attraverso le 10 finali che attendono l'Inter in questo finale di stagione. Dieci partite per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, dieci partite per uno dei giocatori arrivati la scorsa estate tra le aspettative maggiori per meritarsi la riconferma e spingere il club nerazzurro a dirottare i suoi investimenti estivi su altre zone del campo.



A CACCIA DELLO SCONTO - Passa tutto da un finale da protagonista e da una continuità nelle prestazioni che è mancata durante tutto l'anno, a causa soprattutto di quei problemi fisici che hanno rappresentato una linea di continuità con la deludente esperienza tra le fila del Monaco. Il club del Principato, dopo aver incassato in estate 4 milioni di euro di euro per il prestito oneroso del calciatore senegalese, ne pretende altri 36 per la sua cessione a titolo definitivo, una cifra che l'Inter non è destinata a versare dopo appena 22 presenze spalmate su tutte le competizioni e un bottino di 4 reti. Considerando che Ausilio e Marotta hanno già concluso il riscatto dal Sassuolo di Politano per circa 20 milioni, l'idea è di chiedere uno sconto o una rateizzazione della cifra molto importante. VICE ICARDI - Tutti discorsi che passano in secondo piano rispetto al campo, che offrono a Keita l'occasione immediata di dimostrare di valere una squadra e una piazza importante. In un ruolo per lui non abituale, ma nel quale l'Inter si trova inaspettatamente scoperta, vista la condizione fisica non ottimale di Icardi e il recente guaio muscolare di Lautaro Martinez: non più esterno, ma da attaccante centrale, per prendersi definitivamente la maglia nerazzurra e dare un nuovo impulso a una carriera che sembra essersi fermata a due anni fa e alla Lazio. La sua Lazio.