Sette scudetti di fila, quattro Coppe Italia consecutive, due finali di

negli ultimi quattro anni.

Ecco perché nell'estate più importante degli ultimi anni per quel che riguarda il calciomercato italiano, il club bianconero rimane punto di riferimento ed ispirazione per tutti gli altri. Tanto che le milanesi per provare a tornare al proprio posto di competenza hanno disegnato una campagna acquisti in piena salsa bianconera.

Champions