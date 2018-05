Da VivoPerLei,

gigioneggio scrive:



"Se ne sentono, ma soprattutto se ne leggono di tutti i colori.

La scelta di rinnovare il contratto di Rino Gattuso potrebbe essere messa in discussione dalla società per non si sa quale precisa alternativa. Il rinnovo fino al 2021 dell'attuale allenatore del Milan è l'unica scelta saggia fatta da Mirabelli e Fassone in questa travagliata stagione, e bisogna riconoscere a Gattuso il coraggio di voler continuare un'avventura nonostante tutte le incertezze societarie che avvolgono il Milan.

Le difficoltà sul rifinanziamento del debito, una campagna acquisti che difficilmente potrà esaudire i suoi desideri e la certezza di dover rinunciare a qualche importante giocatore in nome del fair play finanziario avrebbero messo in fuga qualunque allenatore. Invece, in tempi non sospetti, Gattuso ha prolungato, testimoniando grande attaccamento alla maglia.

Adesso qualcuno afferma che la posizione di Ringhio potrebbe essere a rischio. La squadra con lui ha trovato grinta e determinazione, e nonostante la chiara inferiorità rispetto alle altre pretendenti all'Europa, ha giocato partite dignitosissime, come la stessa finale di coppa Italia persa malamente ma giocata alla pari per un'ora con la prima della classe. O anche la partita di domenica scorsa contro l'Atalanta, una squadra in casa temibilissima. E' necessario inoltre ricordare...



CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE