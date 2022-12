In un certo senso, è diventato lo sfottò ufficiale di Qatar 2022 per i tifosi delle piccole nazionali che compiono delle imprese. Dopo il "Where's Messi?" dei sauditi per la vittoria con l'Argentina, ecco il "Where's Morata?" dei giapponesi al termine della partita vinta con la Spagna. (Instagram @actufoot_).