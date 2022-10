Sarri, si sa, ha un carattere rigido. Non è né duttile, né diplomatico. Orso, brontolone , poco incline alla mediazione. Spesso è risentito, troppo risentito. Se la pigliava con Mancini (allora allenatore dell'Inter) perché era troppo elegante, “troppo profumato”, non gli piacevano le squadre “con la maglia a righe”, il campionato non lo perse contro la Fiorentina ma per “episodi discutibili in Inter-Juve”. Ora, come un fulmine a ciel sereno, dopo il pareggio in casa con l'Udinese, la colpa è “del manto di gioco dell'Olimpico, se non lo aggiustano me ne vado”.Insomma, la sua emotività è tale che si fa fatica a credergli. Forse, però, in una cosa ci siamo sbagliati. A non prenderlo sul serio quando, pur in testa al campionato con la Juve (poi vinto), si rivolse alla squadra con un pesantissimo: “Siete inallenabili!” Siete, cioè tutti. Allora ci sembrò eccessivo, anche se “non so come ho fatto a non vincere il campionato contro di voi”, era francamente peggio. CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM