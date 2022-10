La bella notizia che era nell’aria adesso è anche ufficiale, Romelu Lukaku è tornato a lavorare in gruppo e inizia così il conto alla rovescia che lo farà tornare in campo. La prima parte del calvario è finita, inizia ora la fase due, non meno importante, quella del recupero atletico. Lukaku è lontanamente paragonabile a quello conosciuto nei tempi d’oro con Conte, chili in eccesso e fiato corto, il che fa di lui un giocatore del tutto normale, perché privo degli spunti che invece lo rendono incontenibile quando è al top.



Simone Inzaghi ci lavorerà con prudenza, lo inserirà gradualmente. Ancora incerta la presenza del calciatore a Firenze, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime ventiquattro ore. Lukaku non è pronto, avrà bisogno di mettere minuti nelle gambe e Inzaghi studierà il percorso migliore per lui insieme allo staff. L’obiettivo, ovviamente, è quello di averlo almeno al 60-70% per là sfida del 6 novembre contro la Juventus. Una missione da raggiungere step by step, ma intanto la bella notizia è che finalmente Lukaku ha ripreso a lavorare insieme ai suoi compagni.