Si tratta di. Ecco chi sono.ha scelto lui come presidente, chiedendogli di formare un Cda composto da esperti e professionisti. Laureato in Economia e Commercio, è commercialista, revisore e consulente tecnico del giudice presso il. Segue da anni società e organizzazioni legate alla famiglia Agnelli ed è anche vicepresidente della Banca del Piemonte. Ricopre incarichi in molte altre società comeDa poco nuovo Dg bianconero, il prossimo 18 gennaio diventerà ad. È anche ad del, in cui sta realizzando il processo di evoluzione digitale. Ingegnere delle telecomunicazioni, ha preso parte anche al rilancio del Gruppo Fiat.Esperta di revisione dei bilanci e controllo rischi. Ha maturato un’importante esperienza come commercialista, revisore ed è iscritta all'albo dei. Ha incarichi in società importanti come Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l’Italia.Quarantotto anni di esperienza nel settore finanziario, è laureato in. Fino a oggi si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del GruppoSpecializzata in diritto e organismi di vigilanza, è laureata in giurisprudenza e in passato si è occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa.Ha ricoperto la carica di presidente in diversi organismi di vigilanza.