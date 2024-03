Dahoud lascia il ritiro della Siria: 'Principi non rispettati, devo fare un passo indietro'

Mahmoud Dahoud, calciatore siriano di origini tedesche dello Stoccarda, ha recentemente cambiato nazionale di rappresentanza appunto dalla Germania alla Siria. La FA siriana ha però dichiarato in un comunicato che il giocatore ha lasciato il ritiro "a causa della nostra incapacità di soddisfare le richieste trasmesseci dal suo agente, che influenzeranno la squadra nazionale".



Nessuna ulteriore precisazione. Dahoud ha allora fornito la sua versione dei fatti attraverso una dichiarazione ufficiale:



"In relazione alle notizie e alle indiscrezioni diffuse dai media, voglio chiarire le mie sensazioni e la mia posizione. Come professionista esperto del calcio, penso profondamente che ogni giocatore dovrebbe essere in grado di dare il meglio di sé per onorare il suo paese, la sua bandiera e la sua squadra nazionale. E per fare questo ogni giocatore dovrebbe essere messo nelle migliori condizioni possibili, soprattutto in campo. Il calcio di alto livello funziona con principi precisi che devono essere conosciuti, rispettati e realizzati. Quando ritieni che questi principi e condizioni non siano rispettati e le promesse fatte non siano mantenute, devi fare un passo indietro. Se non ti è permesso essere una soluzione, almeno non devi essere parte del problema. Considerando il massimo rispetto che ho per il mio Paese, la mia bandiera e il mio popolo, non farò alcun commento sulla dichiarazione della FA siriana e sulle relative presunte accuse il giorno della partita, augurando tutto il meglio alla squadra nazionale che è la cosa più importante su cui concentrarsi".