Finalmente una buona notizia, seppur manchi ancora l'ufficialità, arriva oggi dalla politica del nostro mondo del pallone. Per una volta, dopo mesi che definire burrascosi è riduttivo, i colloqui e i rapporti fra le componenti del calcio ha portato ad un risultato positivo senza scontri o suddivisioni.fra le società di Serie A e i vertici della Lega per la discussione della bozza di protocollo redatta dalla Figc, dall'Aic e dall'AiacUn protocollo che, con qualche piccolo ritocco,e che regolamenterà tutti i casi di quei contratti che sforeranno la normale scadenza del 30 giungo.L'accordo sarà il primo sottoscritto dalle grandi leghe europee e potrà essere preso ad esempio dal resto d'Europa.La chiave di volta che sta spingendo club e giocatori ad accettare, secondo il Corriere dello Sport è cheVale quindi per tutti i giocatori che hanno già un contratto valido per la stagione 2020-21, sia che abbiano già firmato con un altro club, sia che siano costretti a tornare nel club di appartenenza. In sostanzaa prescindere dal club in cui i giocatori giocheranno in questi due mesi.Per fare un esempio praticoclub in cui, teoricamente, sarebbe dovuto tornare se la stagione si fosse conclusa regolarmente. Il discorso cambia invece per i giocatori in scadenza di contratto. CSe l'accordo sarà firmato da tutte le parti in causaNon è infatti impossibile che qualche club richiami i giocatori in prestito o vieti di farli scendere in campo, ma per disincentivare queste mosse potrebbe essere inserito nel protocollo una penale, sotto forma di sanzione o deferimento, per i presidente dei club.